Ребенок, выпавший из окна в детском лагере на Южном Урале, находится в больнице

Мальчик жаловался на сильную боль в шее.

Стали известны подробности состояния ребенка, выпавшего из окна в детском лагере на Южном Урале. 7-летний мальчик упал из оконного проема своей комнаты, которая находилась на втором этаже корпуса в лагере имени Феди Горелова под Миассом. Ребенка доставили в травматологию днем 10 августа.

«Мальчик поступил с жалобами на сильную боль в шейном отделе позвоночника. Ребенку провели обследование, медики проконсультировались с коллегами из Челябинска. Динамика его состояния — положительная», — сообщили корреспонденту медиахолдинга ОТВ.

Лагерь имени Феди Горелова, где произошло ЧП, сегодня, 12 августа, посетила внеплановая проверка. Учреждение оценили сотрудники полиции, МКУ «Управление ГОЧС» Миасского городского округа, а также сотрудники Управления образования Администрации Миасского городского округа.

В данный момент дети находятся на территории лагеря, работа учреждения идет в штатном режиме.