В Челябинске женщина с двумя детьми переехала жить в управляющую компанию

Мать отказалась уходить из УК пока в их доме не включат воду.

В среду, 31 августа, женщина пришла в управляющую компанию «ДЕЗ Калининского района», но отказалась ее покидать. Дело в том, что в доме, котором проживает женщина, уже около двух месяцев нет горячей воды. Поэтому мать пришла в управляющую компанию подмывать детей и дожидаться встречи с директором УК.



Ежегодная опрессовка по адресу Каслинская, 54 затянулась на несколько месяцев. Как пояснили в «ДЕЗ Калининского района», это связано с тем, что бойлер не прошел испытания. Так как капитального ремонта здесь не проводилось с момента постройки здания. Поэтому у УК было два варианта или собирать с жителей деньги на ремонт бойлера или частично заменить его. Выбрали наименьшее из двух зол: решили частично заменить бойлер, но на потребовалось огромное количество времени.



Женщине удалось пообщаться с руководителем компании, но итог разговора ее не удовлетворил. Она сказала, что уйдет из управляющей компании, когда в доме появится горячая вода или когда ей предоставят водонагреватель.



