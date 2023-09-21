В Челябинской области ГИБДД прекратила прием граждан

Это вызвано техническим сбоем в программном обеспечении





«В связи с техническим сбоем программного обеспечения, прием граждан в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции области приостановлен. Приносим свои извинения»,

— говорится в сообщении ведомства.





Сегодня, 21 сентября, ГИДББ по Челябинской области приостановило прием граждан. Прием закрыт с утра по всех подразделениях из-за технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.Приостановление приема граждан — временная мера, отмечают в региональной госавтоинспекции. Она будет действовать до устранения неполадок.