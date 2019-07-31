В Челябинской области чуть не сгорела баня

Причиной возгорания называют проблемы с электрооборудованием.

Вчера, 30 июля, в Чебаркульском районе Челябинской области произошел пожар. Об этом сообщили в федеральной пожарной службе по Челябинской области.

Инцидент произошел неподалёку от автомобильной дороги Кисегач-Чебаркуль. Там загорелась кирпичная баня.

«К месту происшествия были направлены 3 боевых расчета 48 и 103 пожарных частей. В результате возгорания повреждения получили отделка стен и потолка», — заявили в пресс-службе федеральной пожарной службы по Челябинской области.

При происшествии никто не пострадал. По предварительным данным, причина возгорания связана с нарушением правил эксплуатации электрооборудования, а также его устройства.

Редакция сайта «Первый областной», в связи с недавно введенным режимом ЧС на юге региона, напоминает вам, что при возможном возгорании немедленно обращайтесь в местную службу пожарной охраны.