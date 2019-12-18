Новый год встретят чистыми: в Миассе скоро снова откроют общественную баню

Флешмоб с тазиками в старой части города принес свои результаты.

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В общественную баню Миасса вдохнули новую жизнь. Единственный арендатор помывочной нашелся 6 декабря, а 16 числа с ним подписали долгосрочный договор аренды на 5 лет. Сейчас в региональной палате документы проходят государственную регистрацию.

Арендатор ООО «Уралстрой-М» уже приступил к работе по обслуживанию бани: дополнительно приобретен котел для осуществления теплоснабжения и прорабатывается вопрос по заключению договора с «Новатэк» на поставку газа, также планируют изменить систему подачи воды, с которой в старой части города есть проблемы.

«Первая проба запуска бани намечена уже на эти выходные. Если все пройдет благополучно, до конца года откроется одно помывочное отделение», — говорит начальник управления муниципальной собственности города Миасса Николай Булдыгин.

Восстановительные работы арендатор проводит за свой счет, на весну запланирован ремонт кровли, а пока временно перекрыт третий этаж. Также с наступлением плюсовых температур уберут поросль вокруг здания.

Имеющееся санитарное состояние временно не позволяет сделать банно-оздоровительный комплекс, о котором шла речь, но в планах у арендатора значится открытие тренажерного зала и парикмахерской.

Стоимость аренды определила независимая экспертиза, она составило около 15 тысяч рублей в месяц. Цена за посещение бани пока не установлена.

Напомним, что наличие работающей общественной бани является важной потребностью миассцев, поскольку у многих жителей в домах нет ни воды, ни газа. Когда баню закрыли, люди устроили флешмоб с тазиками, чтобы им вернули положенные удобства.