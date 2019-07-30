Челябинка украла крупную сумму денег из магазина, где раньше работала

Бывшую сотрудницу даже не подозревали в совершении преступления.

К сотрудникам отдела полиции «Курчатовский» Управления МВД России по городу Челябинску обратился местный житель, являющийся директором в магазине, из которого украли денежные средства. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила около 159 тысяч рублей.

Украсть деньги смог неизвестный, пробравшийся в помещение незаконно.



«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции „Курчатовский“ городского УМВД с помощью видеозаписи с камер наблюдения, размещенных внутри помещения данной организации, установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее не судимая, местная жительница, 1975 года рождения, работающая в этом магазине некоторое время назад», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Часть денежных средств она успела потратить по собственному усмотрению, оставшаяся сумма была изъята сотрудниками полиции.



По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража». Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

