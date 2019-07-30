На юге Челябинской области введен режим ЧС

Жителям Карталинского района запретили ходить в лес.

Карталы страдают от сильной засухи. В районе введены сразу два режима: особый противопожарный и режим ЧС. Соответствующее постановление было размещено на официальном сайте Администрации муниципалитета сегодня, 30 июля. Специальная комиссия будет отслеживать факты несанкционированного сжигания мусора, разжигания костров в лесах, проведения сельскохозяйственного пала. На время действия ЧС жителям запрещено посещать леса.

«В период действия особого противопожарного режима ограничить посещение населением лесов и въезд в них транспортных средств. При нахождении в лесу строго соблюдать Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные Приказом МЧС России от 16.06.2003 года № 313 и Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года № 417», — сообщается на сайте Администрации Карталинского района.

Из-за жары в муниципалитете погибла большая часть урожая. Сейчас специально созданная комиссия решает его судьбу: часть придется списать, а остальное пойдет на корм скоту.

Как сообщают местные жители, пожаром были охвачены поля в Южно-Степном, Мичуринском и Полтавском поселениях.