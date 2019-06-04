/ В Челябинской области бесправник на угнанной машине насмерть сбил человека и скрылся

Мужчину задержали и отправили в изолятор.

Водителя, погубившего 81-летнего пешехода на автодороге Челябинск-Харлуши, задержали сотрудники полиции. Смертельное ДТП произошло в Сосновском районе 31 мая. Пожилой мужчина переходил дорогу по «зебре», но оказался под колесами «Дэу Матиз». Удалось выяснить, что машиной управлял 41-летний мужчина, у которого не было водительских прав. Их забрали ранее за отказ пройти медосвидетельствование.

Водитель автомобиля «Дэу Матиз» задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина заключен под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, сейчас проводится доследственная проверка по заявлению супруги задержанного. Она сообщила, что ее автомобиль был угнан. Именно на этом «Дэу Матиз» мужчина совершил ДТП.