Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.06 +0.15 72.42 +0.01
Челябинск
сейчас
 
+29 °C
завтра
 
+18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Ребенок пострадал в смертельном ДТП в Челябинской области

Ребенок пострадал в смертельном ДТП в Челябинской области

Грузовик и легковушку вынесло по разные стороны дороги.
сегодня в 11:00
  |  Происшествия

Смертельная авария с участием грузовика произошла на трассе «Челябинск — Троицк» в четверг утром, 31 мая. Об этом жители региона сообщили в социальных сетях, выложив видео. На кадрах с места ДТП видно вылетевшие на обочину по разные стороны дороги машины. В ГИБДД Троицка сайту «Первый областной» подтвердили факт дорожного инцидента

На 107 километре трассы «Челябинск-Троицк» произошло столкновение двух авто: грузовика «Ивеко» и легкового автомобиля «Лада Калина». В результате ДТП 41-летний водитель «Калины» скончался на месте. Находившийся с ним в автомобиле несовершеннолетний ребенок, получил травмы, был доставлен в ЦРБ. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Троицка.

По предварительным данным, состояние ребенка стабильное. Водитель грузовика «Ивеко», который отвлекся в момент столкновения, не пострадал. Отметим, что сейчас ему грозит уголовная ответственность по части 3 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» — до 5 лет лишения свободы.

Общество
Южноуральца, выронившего из машины девушку, отправили в колонию за смертельное ДТП
29.05.2019
Южноуральца, выронившего из машины девушку, отправили в колонию за смертельное ДТП
Происшествия
Два водителя и пассажир погибли в лобовом ДТП в Челябинской области
27.05.2019
Два водителя и пассажир погибли в лобовом ДТП в Челябинской области
Происшествия
В ночном ДТП в Челябинске погибло два человека
25.05.2019
В ночном ДТП в Челябинске погибло два человека
Общество
Народные дружинники оформляют ДТП в Челябинской области
22.05.2019
Народные дружинники оформляют ДТП в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
На Зюраткуле появился первый горный кот
сегодня в 12:47
На Зюраткуле появился первый горный кот
Общество
Челябинская область серьезно увеличит финансирование спортивной сферы
сегодня в 12:38
Челябинская область серьезно увеличит финансирование спортивной сферы
Общество
Голубя с перевязанными лапками спасли в Челябинске
сегодня в 11:58
Голубя с перевязанными лапками спасли в Челябинске
Происшествия
В Челябинске обрушилась часть стены жилого многоквартирного дома
сегодня в 11:37
В Челябинске обрушилась часть стены жилого многоквартирного дома
В мире
Названы 100 лучших песен всех времен
сегодня в 11:19
Названы 100 лучших песен всех времен
Общество
Соцобъекты обяжут строить в новых микрорайонах Челябинской области
сегодня в 11:00
Соцобъекты обяжут строить в новых микрорайонах Челябинской области
Происшествия
Ребенок пострадал в смертельном ДТП в Челябинской области
сегодня в 11:00
Ребенок пострадал в смертельном ДТП в Челябинской области
Общество
Южноуральцев приглашают попробовать выжить вдали от цивилизации
сегодня в 10:27
Южноуральцев приглашают попробовать выжить вдали от цивилизации
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6