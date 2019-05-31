/ Ребенок пострадал в смертельном ДТП в Челябинской области

Грузовик и легковушку вынесло по разные стороны дороги.

Смертельная авария с участием грузовика произошла на трассе «Челябинск — Троицк» в четверг утром, 31 мая. Об этом жители региона сообщили в социальных сетях, выложив видео. На кадрах с места ДТП видно вылетевшие на обочину по разные стороны дороги машины. В ГИБДД Троицка сайту «Первый областной» подтвердили факт дорожного инцидента

На 107 километре трассы «Челябинск-Троицк» произошло столкновение двух авто: грузовика «Ивеко» и легкового автомобиля «Лада Калина». В результате ДТП 41-летний водитель «Калины» скончался на месте. Находившийся с ним в автомобиле несовершеннолетний ребенок, получил травмы, был доставлен в ЦРБ. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Троицка.

По предварительным данным, состояние ребенка стабильное. Водитель грузовика «Ивеко», который отвлекся в момент столкновения, не пострадал. Отметим, что сейчас ему грозит уголовная ответственность по части 3 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» — до 5 лет лишения свободы.