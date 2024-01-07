В Челябинской области автобус с пассажирами врезался в грузовик

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП

Сегодня, 7 января, в Чебаркульском районе Челябинской области автобус с 21 пассажирами врезался в грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом. Пострадавших в ДТП нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии, сообщили в ГИБДД региона.



ДТП произошло в 11.36 на 1832 километре автодороги Москва-Челябинск. По предварительным данным, 47-летний водитель автобуса, который следовал из Челябинска в Златоуст, во время снегопада не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. Большегруз в этот момент поворачивал на автозаправку.

В аварии никто не пострадал. Движение на трассе не затруднено. Полицейские пересадили пассажиров в другой автобус, который следовал в Златоуст.

Напомним, Госавтоинспекция выступила с предупреждением об ухудшении погодных условий. В Челябинской области прогнозируются снег и метели. Автомобилистам посоветовали отказаться от поездок.