В Челябинской области полицейские помогли застрявшим в сугробах водителям авто

Автомобилисты не могли самостоятельно выбраться из снежной каши

В городе Трехгорный Челябинской области экипаж ДПС дважды пришел на помощь водителям, чьи легковушки застряли в сугробах. Полицейские с помощью буксировочного троса вытащили машины из снежной каши, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



В новогодние праздники в Трехгорном прошел сильный снегопад, который создал водителям определенные трудности. Так, на повороте на улицу Космонавтов в сугробе застрял автомобиль «Москвич» под управлением девушки. Рядом на патрулировании находились сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Трехгорный лейтенанты полиции Артем Грешнов и Эльдар Бахтияров, которые пришли на помощь водителю.

«Для того чтобы оказать помощь, полицейские использовали буксировочный трос. Застрявший легковой автомобиль на служебной машине стражи порядка вытащили из снежного плена», — сказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

На следующий день полицейские помогли выехать из СНТ «Красногорец» другой девушке за рулем автомобиля Ford Focus.

Отметим, в Госавтоинспекции Челябинской области предупредили жителей региона об ухудшении погоды. На Южном Урале ожидаются метели и снегопады.