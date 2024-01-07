В Миассе сотрудники ГИБДД пришли на помощь роженице

Они экстренно доставили ее в роддом

В Миассе Челябинской области мужчина обратился за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции с просьбой помочь доставить в больницу его супругу, у которой начались роды. Из-за пробок был риск, что малыш появится на свет в машине. Инспекторы включили специальные световые и звуковые сигналы, чтобы привезти женщину в роддом вовремя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



«Случай произошел накануне Нового года вечером на проспекте Макеева. Именно там экипаж полицейских нес службу по обеспечению безопасности дорожного движения. В этот момент к ним обратился мужчина, который сообщил, что у его супруги начались роды и они направляются в роддом, но переживал, что не успеет вовремя доставить туда жену, так как дорога заметена снегом, а из-за предновогодней суеты на пути было осложнено движение автотранспорта», — рассказали в пресс-службе.

Капитаны полиции Эдвард Бадалян и Алексей Лядов аккуратно пересадили женщину в салон патрульной машины. По данным пресс-службы, счет шел на минуты. Инспекторы включили специальные световые и звуковые сигналы, чтобы успеть доставить роженицу в больницу.

Инспекторы быстро и аккуратно довезли женщину до роддома. Дорога заняла 12 минут, и малыш появился на свет в медучреждении. Роженица в разговоре с полицейскими призналась, что без их помощи она могла родить по дороге в больницу.

«На сегодняшний день семья с новорожденным мальчиком уже находится дома и всегда будут благодарны полицейским за оказанную поддержку», — добавили в пресс-службе.