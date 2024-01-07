Автомобилистов предупредили о метелях и снегопадах в Челябинской области

На дороги вывели дополнительные экипажи ДПС

Южный Урал вновь накрыл снегопад. С предупреждением об ухудшении погодных условий выступила Госавтоинспекция Челябинской области. На федеральные и областные дороги, а также на улицы Челябинска вывели дополнительные экипажи ДПС. Об этом сообщили в ГИБДД региона.



По данным регионального гидрометцентра, в Челябинской области ожидаются метели, снегопады и перепад температур. Возможны снежные заносы и гололедные явления.

«Для предупреждения заторовых ситуаций и предотвращения дорожно-транспортных происшествий на федеральные и областные дороги, а также на улицы областного центра выведены дополнительные экипажи ДПС, которые будут оказывать помощь водителям, попавшим в затруднительные ситуации, осуществлять регулировочно-распорядительные действия», — сказали в ГИБДД Челябинской области.

Водителей просят отказаться от поездок на автомобиле. Если все-таки пришлось выехать на дорогу, в ГИБДД региона предупредили, что нужно избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом дорожной обстановки.

В случае непредвиденных ситуаций следует обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или позвонить по номеру 112.

Пешеходам советуют в темное время суток использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только по пешеходному переходу. При этом нужно убедиться, что все водители вас заметили и пропускают.

Напомним, сегодня днем температура будет колебаться от −14 до −9 градусов, на юге области потеплеет до 0 градусов.