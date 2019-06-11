/ В Челябинской области 7-летний мальчик умер во время игры в прятки

Ребенка «убила» неисправная электроплита.

О трагическом инциденте, произошедшем в Челябинской области 2 июня, рассказали сайту «Первый областной» представители следственного комитета России. В Ашинском районе умер школьник. По их данным, 7-летний ребенок из Миньяра находился дома с мамой и другом. Во время игры мальчик решил спрятаться за электроплиту, но она оказалась неисправна.

Прикоснувшись к задней поверхности электроплиты, мальчик получил смертельную травму от удара электрическим током. В настоящее время выполняются необходимые проверочные действия, направленные на установление обстоятельств получения мальчиком электротравмы, назначено судебно-медицинское исследование. — рассказал сайту «Первый областной» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Сейчас по данному факту организована доследственная проверка, и уже по ее результатам будет принято процессуальное решение.