В третий раз обвалилась крыша общежития в Челябинске

Соседняя комната в доме на Орджоникидзе пострадала не меньше первой.

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Многострадальный дом № 29 по улице Орджоникидзе снова напугал своих жильцов обвалом. Крыша, которую должны были начать ремонтировать, снова обрушилась в одну из квартир, которая расположена рядом с кухней.

«У нас обрушилась еще одна комната», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ Ильвера Абуталипова.

Именно она говорила ранее, что все комнаты находятся в плачевном состоянии: по дому идут трещины, отовсюду льется вода. На все вопросы о ремонте, по словам местных жителей, управляющая компания «Созвездие» отвечает, что денег нет. Когда запланирован капитальный ремонт — жильцы не в курсе.

«Уже почистили снег. Сейчас ждем стройматериалы и будем залатывать. Будем ходатайствовать, чтобы капитальный ремонт сделали раньше запланированного срока, по графику его будут делать только в 2027 году», — сообщил главный специалист Отдела благоустройства администрации Советского района Валерий Короткий.

Со своей проблемой, о том, что с крыши бежит, в управляющую компанию жители обращались еще в апреле прошлого года. Ответом было, что все вопросы будут решены летом. Прокомментировать ситуацию представитель «Созвездия» отказалась.