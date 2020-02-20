«Собственник долгое время не проживал в квартире»: в Златоусте выясняют причины обрушения потолка

Аварийный дом будут восстанавливать.

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На выездном совещании территориального отдела и управляющей компании установлено, что собственник долгое время не проживал в своей квартире, а последнее обращение о протекании кровли от него поступило в 2018 году. Также выяснено, что управляющая компания своевременно очищала крышу от наледи и сосулек.

«В течение четырех дней будут проведены работы по вывозу обрушенного перекрытия, также будет закуплен материал для проведения восстановительных работ», — сказал начальник территориального отдела по району машиностроительного завода Владислав Язовцев.

Известно, что кровлю на доме меняли примерно пять лет назад, возможно, что дождевые воды и снег попали под перекрытие, что спровоцировало гниение балок и обрушение.

Напомним, что в 12 часов дня поступила информация об обрушении потолочного перекрытия на улице Горького, 4 в Златоусте.