Крыша обвалилась прямо в квартиры жилого дома в Челябинске

Потолок рухнул дважды, пострадала одна из жительниц.

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В Челябинске произошел обвал крыши жилого дома № 29 по улице Орджоникидзе. Обрушение произошло 1 марта. Балки начали падать прямо в квартиры. После инцидента, когда место происшествия пытались расчистить, произошел повторный обвал, под который попала местная жительница.

«Первая часть обрушилась, мы начали чистить шлак и все рухнуло. Сеткой меня ударило по голове и спине. Тут стояла стойка, я оказалась прямо под ней», — рассказывает пострадавшая Лариса Фадеева.

У женщины остались гематомы и царапины, а также болит спина.

Тем, кому не повезло жить в квартирах, где потолок обвалился, предложили временное жилье, пока крышу подлатают. Но оказалось, что жить в предоставленных квартирах просто нельзя, условия плохие, санузел в нерабочем состоянии.

«На время ремонта те, кому негде жить, за свои средства сняли жилье. Управляющая компания пообещала залатать дыру на крыше, а также ходатайствовать о том, чтобы капитальный ремонт в доме сделали раньше установленного срока», — сообщает корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Дом, в котором случился обвал, был построен еще в 1958 году. Сейчас в 70 квартирах проживает около 300 человек, большинство из них — семьи с маленькими детьми.