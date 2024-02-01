В челябинском перинатальном центре женщина во время родов получила ожог

Ситуацию взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин

В Челябинской области следователи СК организовали процессуальную проверку по обращению о получении ожогов женщиной во время родов в перинатальном центре. Ее взял на контроль председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.



«В приемную председателя СК России Александра Бастрыкина в „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. В январе текущего года при проведении женщине кесарева сечения в перинатальном центре произошло возгорание паров антисептика, в результате чего пациентка получила ожоги», — рассказали обстоятельства произошедшего в пресс-службе Следственного комитета России.

В следственном управлении СКР по Челябинской области организована процессуальная проверка. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР региона Петру Решетникову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.

Проведение проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в этом году стало известно о двух происшествиях, которые произошли в роддомах Челябинска и Магнитогорска. Дети погибли до своего появления на свет. В СУ СКР региона расследуются уголовные дела о халатности.

