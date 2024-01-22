Уголовное дело возбудили после гибели ребенка в утробе матери в Челябинске

Женщина на протяжении нескольких дней ожидала роды

22-летняя жительница Челябинска обратилась в Следственный комитет после того, как ее ребенок умер в утробе из-за долгого ожидания родов. При этом в роддом женщина прибыла вовремя. В СК возбудили уголовное дело о халатности, сообщили 22 января в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел в ГКБ № 8. 3 января, в назначенный день, челябинка приехала в роддом, где ей сделали несколько процедур и отправили в палату ожидать схваток. Однако дни шли, а схваток так и не было. Родить ребенка женщине удалось только 9 января. Но девочка появилась на свет уже мертвой.

«Жительница Челябинска обратилась в следственные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности медицинских работников, по вине которых, по ее мнению, произошла внутриутробная гибель плода ввиду несвоевременно принятых мер по родоразрешению. В следственном управлении СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по факту халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ)»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.