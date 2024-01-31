Ребенок погиб в утробе 21‑летней матери в Магнитогорске

СК расследует уголовное дело

В Магнитогорске Челябинской области 21-летняя женщина родила мертвого ребенка. При этом кесарево сечение роженице сделали лишь тогда, когда ее самочувствие заметно ухудшилось, а сердцебиение ребенка стало незначительным. В следственном управлении СК России по Челябинской области возбудили и расследуют уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления.

ЧП произошло 17 января в роддоме № 1 Магнитогорска. За несколько дней до родов женщина обратилась за помощью к медикам с ухудшением самочувствия. Ее госпитализировали, но осмотр провели лишь на следующий день. Врачи сказали, что с ребенком все в порядке. Но состояние женщины ухудшилось, и в ночь на 17 января она обратилась к медсестре, чтобы та позвала дежурного врача. Однако его не позвали, и на состояние женщины обратили внимание лишь утром 17 января. После ряда процедур было принято решение делать кесарево сечение. Но из утробы матери извлекли уже мертвого ребенка.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности. Проверку проводит и региональный Минздрав.

Похожая ситуация произошла в начале января в Челябинске. 3 января женщина приехала в роддом, где ей сделали несколько процедур и отправили в палату ожидать схваток. Однако дни шли, а схваток так и не было. Родить ребенка челябинке удалось только 9 января. Но девочка появилась на свет уже мертвой. СК также расследует уголовное дело о халатности.