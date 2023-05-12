В челябинском аэропорту задержали женщину с 30 тысячами долларов

Вывозить из России большие суммы в валюте сейчас нельзя

Во время таможенного досмотра в аэропорту Челябинска у пассажирки, собиравшейся улететь в Турцию, обнаружили 29 тысяч 200 долларов США. В ручной клади женщины было 292 купюры по 100 долларов. В пересчете на рубли это 2 миллиона 222 тысячи. Иностранную валюту в больших объемах вывозить из России временно запрещено, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. Кроме того, средства не были задекларированы, что наказывается штрафом.

«С 2 марта 2022 года по указу президента действует временный запрет на вывоз за пределы Российской Федерации наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США на одного человека. Рублевый эквивалент, превышающий 10 тысяч долларов США, подлежит обязательному декларированию»,— уточнил и. о. начальника таможенного поста в челябинском аэропорту Александр Зернов.

43-летняя жительница Челябинска рассказала таможенникам, что не знала о правилах перемещения наличных денег и необходимости их декларировать. Челябинская таможня завела административное дело. Женщине придется заплатить штраф — до двукратной суммы неуказанных средств. Если бы у челябинки была таможенная декларация, ей бы отказали в ее выпуске, предложив оставить сумму, превышающую 10 тысяч долларов США. В этом случае административного правонарушения не было бы.

За первый квартал 2023 года инспекторы Челябинской таможни зарегистрировали шесть случаев незаконного перемещения иностранной валюты через воздушную границу. Общая сумма за январь — март — один миллион 946 тысяч рублей.