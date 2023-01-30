Алексей Текслер обсудил внешнюю торговлю Челябинской области с новым начальником таможни

Губернатор назвал актуальные задачи, связанные с движением товаров через границу

Власти Челябинской области и таможенные органы укрепят сотрудничество в области экспортной политики. Об этом договорились губернатор Алексей Текслер и новый начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев во время первой рабочей встречи, сообщили сегодня, 30 января, в пресс-службе регионального правительства.

Алексей Текслер отметил, что Челябинская область активно занимается развитием экспорта, поэтому тесное взаимодействие с таможенными органами очень важно.

«У нас развиваются новые транспортно-логистические центры, и своевременное оформление документов на экспорт является частью современного сервиса для участников внешнеэкономической деятельности, что напрямую зависит от таможенных органов. Также стоит задача модернизации таможенных переходов для того, чтобы ускорять прохождение процедур», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, свои коррективы в экономическую жизнь страны и региона внес прошедший 2022 год. Например, возникла специфика параллельного импорта. В связи с этим перед таможней возникают новые задачи.

Михаил Пономарев, в свою очередь, отметил, что в работе таможенных органов важно соблюсти баланс интересов государства и бизнеса, чтобы содействовать внешнеэкономической деятельности региона и в конечном итоге — способствовать наполнению федерального и регионального бюджетов.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что Михаил Пономарев возглавил Челябинскую таможню с 24 января. До этого он занимал должность заместителя начальника Уральского таможенного управления.