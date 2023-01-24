С 24 января Челябинскую таможню возглавил Михаил Пономарев

Полковник служит в ведомстве двадцатый год

В Челябинской таможне с 24 января назначен новый руководитель. Начальником ведомства назначен Михаил Пономарев, работавший в таможенных органах от инспектора до заместителя начальника Уральского таможенного управления. Приказ о назначении подписал руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимир Булавин.

В пресс-службе таможенной службы сообщили, что Михаил Пономарев в таможенных органах служит с 2003 года. Он начинал работу в Челябинской таможне и дослужился от таможенного инспектора до заместителя начальника Уральского таможенного управления.

Полковник таможенной службы имеет ведомственные награды: медаль «Дмитрий Бибиков», медали «За службу в таможенных органах» III, II степеней, нагрудный знак «Отличник таможенной службы». Женат, воспитывает двоих детей.