Челябинская таможня отдала 40 тонн контрафактного сахара старикам и детям

Конфискованный на границе товар отправили в социальные центры

Челябинские таможенники безвозмездно передали 40 тонн сахара в социальные центры Челябинской и Свердловской областей. Об этом в среду, 18 января, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

«Несколько месяцев назад этот сахар задержали как временно запрещенный к вывозу с территории Российской Федерации. Сахар пытались вывезти из страны под видом подсолнечного масла и фруктов. Товар был изъят и передан в федеральную собственность»,

— рассказал начальник службы таможенного контроля Челябинской таможни Денис Цымбал.

Так, 16 тонн сахара получил комплексный центр социального обслуживания населения города Екатеринбурга. Еще 24 тонны сахара отправили в Южноуральск — центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Всего в 2022 году Челябинская таможня передала социальным учреждениям Урала 127 тонн сахара и 32 тысячи пар обуви.

В Челябинской области нашли тонны фальсифицированного сыра. Продукцию уже успели отправить на реализацию в соседний регион.

