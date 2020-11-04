В челябинском аэропорту вновь массово задерживают рейсы

Из-за тумана самолёты не могут ни вылететь ни приземлиться.

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Сегодня утром, 4 ноября, Челябинск вновь объял туман. В результате около 15 рейсов не смогли как вылететь из Челябинска, так и приземлиться в аэропорту имени Игоря Курчатова.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, в 06:25 и 06:35 были запланированы три рейса из Челябинска в Сургут и Москву. Сейчас примерное время их вылета — 11:00 и 13:50 соответственно. Также задерживаются рейсы в Москву, Волгоград и Ростов, вместо 7:05, 10:55 и 13:25 примерное время отправления каждого сдвинуто почти на шесть часов.

«Задерживается прилёт самолётов из Москвы, расчётное время прибытия — 13:10 вместо 04:10. На пять-шесть часов сдвинуто время прибытия самолётов из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Волгограда, Москвы, Сургута и Минеральных Вод. Задерживается вылет и прилёт и дневных рейсов»,— сообщается на сайте аэропорта.

Напомним, в конце октября 2020 года из-за погодных условий самолёты не могли вылететь из челябинского аэропорта. Рейсы из других городов тоже не могли приземлиться в Челябинске вовремя и пережидали снегопад и ветер в Екатеринбурге.