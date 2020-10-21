Посетители челябинского аэропорта могут «зарядиться от атома»

Зал ожидания воздушной гавани украсил интересный и полезный арт-объект.

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Челябинский аэропорт — это не только возможность отправиться в путешествие по миру и вернуться в любимый город, но и возможность прикоснуться к вселенной. А всё потому, что в здании воздушной гавани появился оригинальный арт-объект в форме атома, на котором можно не только разместиться с комфортом, но и зарядить свой гаджет перед отправлением.

«В стерильной зоне воздушной гавани установлено новое зарядное устройство „Зарядись от атома“. Малая архитектурная форма рассчитана на 10 мест подключения гаджетов к зарядке. А ещё здесь можно уютно расположиться на мягких сиденьях с обзором на перрон аэропорта»,— сообщили в пресс-службе аэропорта.

Подобная архитектурная форма была выбрана неспроста: ещё при жизни великий физик Игорь Курчатов говорил: «Мирный атом — вот наша цель», поэтому архитекторы воплотили действительно добрый и нужный проект, за который не раз множество пассажиров скажут спасибо.

Помимо малых архитектурных форм в здании аэропорта появляются интересные надписи и рисунки на стенах. Так, по пути к выдаче багажа можно увидеть множество физических формул, правил, выводов и схем, а возле эскалатора в довольно интересном стиле изображён сам физик.