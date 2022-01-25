Из школ Челябинска снова эвакуируют детей и взрослых

Получена информация о минировании учебных заведений

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Во всех школах Челябинска отменили очные занятия, начинается эвакуация детей и взрослых. Сегодня, 25 января, город снова получил анонимные сообщения о минировании учебных заведений, заявили в пресс-службе администрации города.

«Администрация города признает, что данная мера может вызывать неудобства у родителей. Напомним, при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания. Эти действия едины и предпринимаются и в других городах страны при возникновении подобных ситуаций», — говорят в мэрии.

В Челябинске 189 зданий школ. Проверить предстоит каждое. А так как сделать это одномоментно нельзя, сотрудники правоохранительных органов будут проверять здания в течение дня.

Власти города просят сохранять спокойствие и не мешать работе силовиков.



Такая же массовая эвакуация школ была объявлена на прошлой неделе — 20 января. Силовики тогда проверили 189 школьных зданий, но подозрительных предметов не обнаружили.

В прошлый раз сообщение о минировании не повлияло на работу детских садов и учреждений дополнительного образования. Но была приостановлена работа кружков и секций, которые проводят занятия в зданиях школ. Сегодня садики и учреждения дополнительного образования также работают в обычном режиме. Эвакуация затронула только те группы, которые расположены в зданиях школ, малышей экстренно переводят в соседние отдельно стоящие садики. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе мэрии.

Школы других городов и районов Челябинской области на момент публикации материала также работали в обычном режиме.

В Челябинске из‑за сообщений о минировании отменили занятия в школах искусств.

