В Магнитогорске женщина перевела мошенникам более 2 млн рублей

Потерпевшая слышала о схемах обмана, но все равно поверила злоумышленникам

В Магнитогорске 45-летняя женщина перевела по указке мошенников личные сбережения и кредитные средства. Об этом сообщили в городской полиции.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником Центрального банка. Мужчина сообщил, что на счете потерпевшей происходят подозрительные переводы. Для того чтобы предотвратить потерю денег, звонивший убедил жертву снять наличные и перевести на «безопасные счета». Так, женщина перевела 1,3 млн личных сбережений.

«Затем три дня она ходила в различные банки и оформляла на свое имя кредиты, а потом и эти денежные средства перевела на счета мошенников. Общий причиненный ущерб составил более 2 млн рублей. О таких видах мошенничества она знала, но объяснить, как ее уговорили переводить деньги, не может», — рассказали в полиции Магнитогорска.

По данным на ноябрь 2022 года, жители Челябинской области перевели телефонным мошенникам более миллиарда рублей. Выявлено 8851 преступление, связанное с дистанционным хищением денег. Автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.



