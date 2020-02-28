В Челябинске загорелся междугородний автобус

О пострадавших не сообщалось.

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В Челябинске на автопарковке возле ТЦ «Синегорье» вечером 27 февраля произошло возгорание автобуса. Инцидент произошёл на автовокзале, автобус был междугородним по направлению Челябинск — Златоуст.

Как сообщили корреспонденту «Первого областного» в пресс-службе МЧС России по Челябинской области, в момент происшествия в автобусе находились пассажиры, они смогли эвакуироваться самостоятельно.

«В автобусе находились пять человек. Возгорание произошло в моторном отсеке, в 20:58 оно было ликвидировано», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Данных о пострадавших не поступало.