Мужчина упал в овраг со снегохода в Челябинской области

Выбраться из ямы южноуралец не мог.

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В Сосновском районе Челябинской области ночная прогулка на снегоходе едва не закончилась трагедией. В условиях плохой видимости мужчина рухнул в глубокий овраг и не смог выбраться сам. На место пришлось вызывать спасателей.

Звонок в поступил 61 пожарно-спасательную часть от диспетчера скорой. Он сообщил, что ЧП случилось недалеко от деревни Ключовка. Выяснилось, что прокатиться на снегоходах в темноте решили двое друзей. Один из них не справился с управлением и свалился в овраг. Глубина ямы была почти 50 метров. Второй водитель позвонил медикам.

На место происшествия приехали пожарные-спасатели от МЧС, сотрудники поисково-спасательной службы и фельдшер. Они спустились в овраг. Там пострадавшего осмотрели. Мужчина сломал бедро. Ему оказали первую помощь, подняли на поверхность на жёстких носилках и вынесли на дорогу, где ждала машина скорой помощи. Водителя увезли в больницу.

В МЧС Челябинской области жителей региона просят не рисковать ради забавы своей жизнью и не совершать экстремальные поездки в тёмное время суток.