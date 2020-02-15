В Челябинске на ЧМЗ произошло возгорание

О пострадавших не сообщалось.

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Сегодня, 15 февраля, в одной из групп социальной сети «Вконтакте» появилось большое количество видео о густом задымлении в районе ЧМЗ в Челябинске.

Оказалось, горел один из складов, где находился металлический ангар на улице Морской, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по городу Челябинску.

«Сообщение о пожаре поступило в 13:29. В 13:34 прибыли на место в единицы техники и 17 человек личного состава. В данный момент пожар уже локализован и ликвидирован. Работали по первому номеру», — рассказали корреспонденту «Первого областного» в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Отметим, что это уже второй пожар за два дня. Вчера, 14 февраля, на Троицком тракте в Челябинске несколько часов горел цех по производству пластиковой продукции. Пламя охватило более 2900 квадратных метров, о пострадавших не сообщалось.