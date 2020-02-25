Сигнализация не работала: подземная парковка загорелась в Челябинске

Пожар начался ночью.

Послушать 00:00

В ночь на вторник, 25 февраля, в Челябинске загорелась подземная парковка. Тушить возгорание выехали шесть машин. На месте сотрудники МЧС обнаружили странное: пожарная сигнализации и система оповещения были отключены.

Стоянка на 75 мест вспыхнула в Курчатовском районе. Когда пожарные прибыли, полыхали уже две машины. В помещении было слишком много дыма. Побороть пламя удалось через полчаса. Две легковушки восстановлению не подлежат, ещё несколько автомобилей пострадали частично.

После ликвидации пожара, сотрудники МЧС проверили помещение и выяснили, что на парковке была отключена пожарная сигнализация и система оповещения о ЧП, а система удаления дыма просто не сработала.

«Главное управление МЧС Росси по Челябинской области инициирует внеплановую проверку на объекте по данному происшествию», — сообщили в ведомстве.

Сейчас выясняются причины возгорания.