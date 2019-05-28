/ В Челябинске задымился кислородно-компрессорный цех ЧМК

Причиной стало повреждение газовой трубы.

Жителей Челябинска встревожило возгорание на Челябинском металлургическом комбинате. Пожар был замечен на улице 2-ая Павелецкая, где располагается кислородно-компрессорный цех комбината. На место происшествия выехали пожарные расчеты.

На данный момент возгорание локализовано. По предварительным данным, была повреждена газовая труба. Погибших и пострадавших нет. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что на производственный цикл происшествие не повлияло.

Днем 28 мая в кислородно-конвертерном цехе ЧМК началось тление утеплителя трубы, открытого огня не было. Тление было потушено пожарными расчетами в течение 10 минут. Происшествие не отразилось на технологическом процессе. Ущерб незначителен. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЧМК.