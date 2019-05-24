/ Последствия крупного лесного пожара устраняют в Челябинской области

Пламя «съело» зеленые насаждения не в одном месте.

Возле поселка Морозовка Брединского района Челябинской области осталась выжженная земля. Из-за лесного пожара оказалось повреждено около 3 тысяч гектаров земли. Пламя подобралось к Морозовке и угрожало детскому оздоровительному лагерю, но их удалось отстоять.

Была угроза детскому оздоровительному лагерю. Пожар практически зацепил край забора. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель Брединского лесничества Виктор Крутов.

Помочь потушить масштабный пожар приехали огнеборцы из Карталов, Златоуста, Магнитогорска и Троицка. С воздуха поддержку оказывал свердловский МИ-8. По словам экспертов, пожар возник из-за поджога, доказательства этого до сих пор сохранились.

В ходе следственных мероприятий было доказано, что пожар произошел из-за поджога. Дотла выгорела кабина трактора, но на гусеницах осталась сухая трава, это значит, что пожар на кабину перекинулся не с земли. Стекла разбросаны по земле, это значит, что огненная тяга изнутри вытолкнула окна. — рассказал корреспондент медиахолдинга ОТВ с места происшествия.

Пока устанавливаются причины этого пожара, лесники устраняют последствия пламени, которое бушевало на территории 4 года назад.

Здесь было насаждение, посаженное в 19 881 году, до 2015 года здесь росли сосны. В 2015 году произошел крупный пожар, в результате сгорело все до степени прекращения роста. Сейчас мы высаживаем сосны, если не будет засухи, то должно прижиться около 75% процентов саженцев. — рассказал сайту «Первый областной» — Заместитель руководителя ЧОБУ «Брединское лесничество» Евгений Царевский.

Для того, чтобы полностью восстановить насаждения, потребуется много лет. Через 7 лет сосны будут достигать всего 110−130 сантиметров в высоту.