/ Работу бизнес-центра «Аврора» в Челябинске могут приостановить после пожара

В комплексе зданий обнаружили 26 нарушений пожарной безопасности.

После пожара в пристрое бизнес-центра «Аврора» состоялась масштабная проверка, которая выявила, что в комплексе не соблюдали требования пожарной безопасности. Всего представители прокуратуры, пожарного надзора и МЧС обнаружили 26 нарушений, при этом не только в двухэтажном пристроенном здании, но и в других объектах комплекса. Это может повлечь серьезные последствия, вплоть до остановки работы.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. По результатам текущей проверки информация будет направлена в прокуратуру Челябинска с рассмотрением вопроса о приостановлении деятельности комплекса зданий «Авроры». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, что 18 апреля пожар начался именно в двухэтажном пристрое. Пламя охватило 310 квадратных метров здания. Пострадавших и погибших на пожаре не было, его оперативно потушили.

Сейчас ведется демонтаж пристроя.