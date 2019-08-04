В Челябинске задержаны три человека с крупным количеством наркотиков

В отношении всех подозреваемых заведены уголовные дела.

В Челябинске были задержаны трое жителей, переносивших с собой большое количество наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Двое мужчин и одна женщина были остановлены в ходе патрулирования улиц. После проведения личного досмотра сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены и изъяты около 4 граммов наркотических веществ.

«В отношении задержанного местного жителя, 1983 года рождения, который сбыл наркотическое вещество массой 1.23 граммов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации о производстве и сбыте наркотических или психотропных веществ. Предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемый по этому делу был помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

«В отношении двух других задержанных– жителей города Челябинска, 1994 и 1989 годов рождения, которые хранили наркотические вещества без цели дальнейшего сбыта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данных частей статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок трех и десяти лет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчине выписана мера принуждения в виде подписки о невыезде, женщине — в виде обязательства о явке.