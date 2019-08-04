Пьяный южноуралец украл у собутыльника автомобиль

Угонщик не сможет кататься на автомобиле три года.

В Каслинском районе Челябинской области была угнана инормарка. Об этом сообщил в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Касли. Один из местных жителей обратился в управление МВД, где сообщил об угоне автомобиля марки Opel. После этого сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был найден и задержан подозреваемый. Он уже был ранее судим.

«Угонщик рассказал, что после совместного распития спиртных напитков, взял из кармана куртки потерпевшего ключи от транспортного средства, чтобы покататься на автомобиле. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации о завладении транспортным средством без цели хищения», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.