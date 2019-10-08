В Челябинске задержан подозреваемый в нападении на женщину в подъезде

Возбуждено уголовное дело.

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В Челябинске полицейскими задержан мужчина, который в минувшие выходные напал на молодую женщину в подъезде дома на проспекте Победы. Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера.

«Подозреваемый задержан, находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера"», — прокомментировали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, нападение на молодую женщину произошло в подъезде одного из домов на проспекте Победы в Челябинске ночью 5 октября. По предварительным данным, мужчина зашел в подъезд, следуя за жертвой, затем приковал наручниками и попытался надругаться над ней. Но его спугнули соседи пострадавшей. Предполагаемый преступник попал на камеры видео-домофона, кадры распространили пользователи соцсети.