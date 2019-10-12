Маньяку, напавшему в подъезде на челябинку, избрали меру пресечения

51-летний мужчина проведёт два месяца в СИЗО.

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51-летнему маньяку, напавшему ночью на девушку в подъезде дома № 291 на проспекте Победы, избрали меру пресечения сегодня, 12 октября, в Калининском районном суде. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

«Следственным отделом по Калининскому району города Челябинска задержан местный житель, обвиняемый в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30 и статьёй 132 УК РФ „покушение на совершение насильственных действий сексуального характера“. Сегодня следователь выступил с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратурой района указанное ходатайство поддержано. Обвиняемому избрана указанная мера пресечения сроком на два месяца»,— сообщили в пресс-службе суда.

Сам обвиняемый сказал, что всего лишь хотел «проучить» девушку, чтобы она не ходила по ночам одна в нетрезвом состоянии, и не предпринимал по отношению к ней никаких насильственных действий сексуального характера. Также сообщил, что ранее никого не «проучал», 31-летняя местная жительница стала первой. Однако при осмотре машины подсудимого были обнаружены предметы сексуального характера: наручники и латексные изделия.

Напомним, инцидент произошёл 5 октября около четырёх часов ночи. 51-летний мужчина забежал вслед за женщиной в подъезд и, по предварительным данным, хотел над ней надругаться, пристегнув наручниками к батарее. Однако его спугнули люди, зашедшие вскоре.

По записи домофона полиция установила личность маньяка и задержала его. Однако в ходе проведённого следствия оказалось, что задержанный мужчина не причастен к совершению преступления. Сегодня был проведён другой эксперимент со вторым задержанным: стражи порядка попросили задержанного показать всё так, как происходило на самом деле, что он и сделал. Свою причастность мужчина отрицать не стал, однако утверждает, что покушения не было.