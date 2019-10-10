Поймали не того: маньяк с северо-запада Челябинска до сих пор на свободе

Следственные органы продолжают поиск подозреваемого.

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Ранее появилась информация о том, что злоумышленник, напавший на женщину на проспекте Победы в Челябинске, был задержан. В следственном отделе по Калининскому району сообщили, что причастность мужчины к совершению именно этого преступления подтверждена не была.

«Его причастность проверена и своего подтверждения не нашла. Проводятся следственные действия, направленные на установление лица совершившего данное преступление», — сообщил начальник следственного отдела по Калининскому району Виктор Штирц.

Следственные органы продолжают поиски человека, который в подъезде дома № 291 по проспекту Победы в минувшие выходные напал на челябинку.

Напомним, нападение на женщину произошло 5 октября. Ночью неизвестный забежал за женщиной в подъезд, затем вместе с ней вышел из лифта. Далее, по информации собственных источников в правоохранительных органах, он пристегнул ее наручниками к батарее и попытался надругаться. Нападавшего спугнул звук лифта, который вызвали соседи пострадавшей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, сопровождавшиеся угрозой убийства.

7 октября был задержан подозреваемый. Под стражей он должен был пробыть до 22 часов 10 октября. Сегодня стало известно, что задержанный не был причастен к произошедшему. Следствие продолжается.