«Выглядел неадекватно»: соседи челябинки, на которую напали в подъезде, рассказали подробности следственного эксперимента

Подозреваемый показал, что произошло в день нападения, на камеру.

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Мужчина, подозреваемый в нападении на женщину в подъезде дома на северо-западе Челябинска, вернулся на место преступления. На этот раз вместе с правоохранителями для проведения следственного эксперимента.

Корреспонденту медиахолдинга ОТВ жильцы дома рассказали, что во время проведения следственных действий мужчина «выглядел неадекватно». На камеру он показывал, как забегал в подъезд, как пристегивал жертву наручниками.

По словам соседей, пострадавшая снимает квартиру в этом доме, у женщины есть дочка-школьница.

Напомним, нападение произошло ночью 5 октября в подъезде дома на проспекте Победы в Челябинске. Женщина зашла в подъезд, следом за ней забежал предполагаемый преступник.

Далее, по информации источников в правоохранительных органах, он вышел вместе с ней из лифта, приковал наручниками и попытался надругаться. Злоумышленника спугнули люди, которые в этот момент зашли в подъезд и вызвали лифт. Во вторник, 7 октября, подозреваемого задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийства).