В Челябинске задержан мужчина, напавший на полицейского

Перед этим подозреваемый ударил ножом родственницу.

В Челябинске задержан мужчина, нанесший ножевые ранения родственнице и напавший на сотрудника полиции. Инцидент произошел в Ленинском районе города в четверг, 4 июля, в дневное время.

«По версии следствия, начальник районного отдела полиции возле одного из домов Ленинского района областного центра задержал местного жителя, который нанес ножевые ранения своей родственнице. Во время задержания подозреваемый ударил сотрудника полиции», — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СК России по Челябинской области.

Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье «Применения насилия в отношении представителя власти». В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения.