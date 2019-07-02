/ Толпа магнитогорцев выяснила отношения ножами и арматурой

Дерущихся остановили сотрудники полиции.

Массовую драку остановили сотрудники полиции в Магнитогорске 1 июля. Конфликт произошел в привокзальном кафе. Очевидцы утверждали, что толпа пошла на толпу, вооружившись арматурой и ножами. Чтобы не произошла трагедия, на место сразу же вызвали сотрудников МВД, они смогли урегулировать ситуацию.

На место происшествия незамедлительно прибыли наряды полиции, а также сотрудники Росгвардии, благодаря чему развитие конфликта не допущено. Все его участники доставлены в отдел полиции «Ленинский» для выяснения обстоятельств,— рассказала сайту «Первый областной» начальник пресс-службы УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Сейчас сотрудниками полиции организована проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Добавим, что пострадавших в драке нет.