/ Челябинка ударила ножом знакомого в Ленинградской области

Мужчина не выжил.

Челябинку подозревают в убийстве знакомого в Ленинградской области. Инцидент произошел в Мурино. Как сообщают местные СМИ, 33-летняя женщина повздорила с приятелем. Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой челябинка схватилась за нож. Шанса выжить у ее обидчика не было.

По предварительным данным, в ходе ссоры женщина ударила знакомого ножом в грудь, от чего тот скончался. — сообщает издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Челябинку задержали на месте. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.