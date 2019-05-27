/ Пьяный южноуралец угрожал ножом судебному приставу, «защищая» гражданскую супругу

Теперь мужчина должен заплатить 7 тысяч рублей.

Пьяный южноуралец угрожал судебному приставу насилием за взыскание алиментов с сожительницы. Конфликт между сотрудником ФССП и жителем области произошел в марте этого года, рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе управления ведомства по Челябинской области.

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Сосновского РОСП выехал по адресу должницы по алиментам, в отношении которой было вынесено постановление о принудительном приводе к судебному приставу-исполнителю. Женщина сразу инициировала конфликт, хотя всю информацию о цели визита судебный пристав ей озвучил. Гражданин Н., сожитель должницы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил заступиться за гражданскую супругу и, взяв в руки нож, неоднократно высказал в адрес пристава угрозу убийства. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ФССП России по Челябинской области.

Позднее на основании рапорта следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи «Применение насилия в отношении представителя власти», затем было вынесено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении мер уголовно-правового характера по статьям «Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа» уголовно-процессуального кодекса РФ и «Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа».

Подозреваемый судим не был, вину признал, раскаялся, судебный пристав Сосновского отдела претензий к нему не имел, поэтому суд удовлетворил ходатайство следователя, освободив Н. от уголовной ответственности с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде штрафа 7 тысяч рублей. — пояснили в ведомстве.

Постановление вступило в законную силу. Теперь у южноуральца есть два месяца на погашение штрафа, по истечении которых взыскание будет передано на принудительное исполнение в службу судебных приставов.