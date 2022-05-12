В Челябинске задержали водителя BMW, в погоне за которым патрульный автомобиль попал в ДТП

Мужчину оштрафовали

Челябинские полицейские разыскали водителя BMW, который скрылся от сотрудников ГИБДД во время погони, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ЧП случилось 10 мая. 23-летний мужчина за рулем BMW проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Патрульный автомобиль тут же выдвинулся за нарушителем и попал в аварию. На пересечении улиц Доватора и Воровского автомобиль Ford под управлением 41-летней женщины на скорости въехал в служебный автомобиль ГИБДД. Пострадала челябинка за рулем Ford. У нее диагностировали травмы ног.

«Водителя BMW привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ („Проезд на запрещающий сигнал светофора“). Ему назначили наказание — штраф 1000 рублей», — рассказали в ГИБДД.

С молодым человеком полицейские провели профилактическую беседу.