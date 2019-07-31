В Челябинске задержали уснувшего в чужой квартире пьяного злоумышленника

Мужчина пробрался в жилье и угрожал его хозяйке.

В Челябинске правоохранитель и сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в чужой квартире. Сообщение о проникновении в жилище поступило в отдел полиции «Металлургический». Хозяйка квартиры одного из домов по улице Мира сообщила, что в ее доме находится посторонний человек.

«Прибывшим по указанному адресу росгвардейцам и участковому уполномоченному полиции дверь квартиры открыла сама владелица жилья. Женщина, 1974 года рождения, пояснила, что некоторое время назад, в то время, как сама она находилась в другой комнате, неизвестный ей мужчина, разбив одно из окон, незаконно проник в её квартиру. Мужчина угрожал ей физической расправой при помощи кухонного ножа, теперь же уснул на диване», — сообщили сайту «Первый областной» пресс-служба Росгвардии по Челябинской области.

Мужчину, оказавшегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, задержали и доставили в отдел полиции «Металлургический». Оказалось, что ранее он был неоднократно судим. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

