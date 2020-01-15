Неизвестные женщины ворвались в квартиру вслед за ребенком на северо-западе Челябинска

Личности нарушительниц сейчас устанавливает полиция.

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Жительница Челябинска Светлана Кузнецова рассказывает, что вернувшись домой после работы, обнаружила в квартире беспорядок и заплаканную дочь. Девочка объяснила, что две женщины следили за ней, когда она возвращалась из школы.

«Они забежали за ней в подъезд, вместе зашли в лифт, спросили у дочери, на каком этаже она живет, нажали кнопку, а после зашли за ребенком в карман квартиры», — говорит мама девочки Светлана Кузнецова.

Сначала девочка ничего не заподозрила и начала снимать обувь.

«Я спросила у них: „Вы к Зое Федоровне?“, они сказали, что к ней. Я тогда открыла свою квартиру, а они забежали за мной», — вспоминает Маша.

Женщины сразу разбрелись по комнатам и начали что-то искать.

«Они спросили у дочери про сейф, пытались найти деньги. Пока я не обнаружила пропажи каких-то вещей», — рассказывает Светлана Кузнецова.

К счастью, Маша вспомнила про соседку и выбежала из квартиры. Та самая Зоя Федоровна сбила непрошеных гостей своими вопросами.

«Они мне потом сказали, что якобы на работу хотели устроиться и ищут старшую по дому. Мне вообще кажется, что они следили за Машей несколько дней», — говорит Зоя Рогачева.

Понимая, что план злоумышленниц провалился, они поспешили удалиться. В общей сложности, женщины пробыли в чужой квартире около 10 минут. Камера домофона зафиксировала неизвестных, потерпевшая семья написала заявление в полицию.

«Данный случай зарегистрирован в отделе полиции „Калининский“ УМВД России по Челябинской области. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили корреспонденту сайта Telefakt. ru в УМВД России по г. Челябинску.

Сегодня семья решила остаться дома и провести время вместе. Мама девочки надеется, что дочке удастся оправиться от стресса без помощи психолога.