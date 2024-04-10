В Челябинске задержали мужчину, который фиктивно трудоустроил трех мигрантов

Возбуждено уголовное дело

Челябинские полицейские задержали 41‑летнего мужчину, организовавшего незаконную миграцию трех иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Уроженец ближнего зарубежья, имеющий российское гражданство, заключил фиктивные трудовые договоры и организовал незаконное пребывание для своих соотечественников.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, а на иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях. Они сняты с миграционного учета.

Добавим, что в Челябинской области будет ужесточаться миграционная политика. Об этом на совещании с главами сообщил глава региона Алексей Текслер. По его словам, по всем направлениям — от патентов до программы переселения соотечественников — будет увеличиваться число требований.