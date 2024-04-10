Уроженец ближнего зарубежья, имеющий российское гражданство, заключил фиктивные трудовые договоры и организовал незаконное пребывание для своих соотечественников.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, а на иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях. Они сняты с миграционного учета.
Добавим, что в Челябинской области будет ужесточаться миграционная политика. Об этом на совещании с главами сообщил глава региона Алексей Текслер. По его словам, по всем направлениям — от патентов до программы переселения соотечественников — будет увеличиваться число требований.