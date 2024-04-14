В Челябинске задержали курьера, который забирал деньги у пожилых

Стариков обманывали по схеме «родственник попал в ДТП»

В Челябинске задержан 21-летний мужчина, который участвовал в отъеме денег у пожилых по схеме «родственник попал в ДТП», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Молодой человек попался после того, как забрал 80 тысяч рублей у жительницы Советского района. Женщине позвонил неизвестный мужчин и сообщил, что ее внучка стала виновницей ДЦП. Чтобы избавить ее от ответственности и материально помочь пострадавшим, пенсионерка отдала курьеру мошенников крупную сумму, а потом засомневалась в правильности своих действий и позвонила в полицию.

«В ходе оперативно-розыскных задержан местный житель 2003 года рождения. Легкий заработок ему предложили через мессенджер. Мужчина забирал деньги с указанных адресов и переводил их на счета через ближайшие банкоматы, оставляя себе процент», — рассказывают в полиции.

Установлена причастность курьера к аналогичным преступлениям на территории Ленинского района города Челябинска и Коркино.